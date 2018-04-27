Как Дагестан готовится принимать ЧЕ-2018 по спортивной борьбе

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Чемпионат Европы по грэпплингу стартует в пятницу в дагестанском городе Каспийск в рамках европейского первенства по спортивной борьбе. Дагестан впервые на Северном Кавказе принимает турнир такого уровня, к нему здесь готовились задолго и особенно тщательно; о том, как будут встречать спортсменов и гостей в одном из самых борцовских регионов страны, в материале ТАСС.

Основной турнир под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) пройдет с 30 апреля по 6 мая в дагестанском Каспийске возле столицы республики Махачкалы. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата возглавил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев . В начале декабря 2017 года был запущен официальный сайт ЧЕ-2018 на русском, английском и французском языках.

"Дагестан готов к проведению чемпионата Европы по спортивной борьбе. Для участия в нем заявки подали сборные команды 35 стран. Всего будут разыграны 224 медали по четырем видам спортивной борьбы: грэпплинг, греко-римская борьба, женская борьба, вольная борьба", — сообщил ТАСС первый зампредседателя правительства Дагестана, член оргкомитета по подготовке и проведению ЧЕ-2018 Анатолий Карибов

Борцовская деревня для спортсменов из 35 стран

По его словам, чемпионат Европы в Каспийске станет первым турниром такого уровня, который пройдет на территории Северного Кавказа. «Такого здесь еще не было. Впервые [для чемпионата Европы] все спортсмены будут жить в борцовской деревне. Она расположена на территории санатория „Каспий“ (в поселке Манас в 30 км от Каспийска — прим. ТАСС), где разместятся более 800 спортсменов по очереди. Объект этот готов, он приведен в соответствие с требованиями UWW», — рассказал Карибов.

По его словам, в борцовской деревне отреставрирован корпус на 360 мест, остальные корпуса — новые. Также сюда подведена новая освещенная дорога длиною в 2,5 км. «Созданы все необходимые условия не только для жизни и отдыха, но и для тренировок, в том числе спортивный зал, установлены маты, построили новую парную. Все процедуры по взвешиванию, сгонке веса спортсмены могут проводить как в санатории, так и на базе спорткомплекса, более того, в санатории для них будет созданы условия для вечернего отдыха», — рассказал собеседник агентства.

Для борцов и болельщиков — все условия

Соревнования пройдут во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева (назван в честь пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе и заслуженного тренера СССР Али Алиева — прим. ТАСС) — самом крупном на Северном Кавказе крытом спортивном сооружении площадью 17 тыс. кв. м и вместимостью более 5 тыс. зрителей. Специально для ЧЕ-2018 его реконструировали под стандарты UWW.

"Проведены работы по некоторой реконструкции Дворца спорта и молодежи им. Али Алиева, — пояснил Карибов. — Здесь для участников соревнований расширили разминочный зал, сооружен помост, приобретено семь сертифицированных борцовских ковров, также проведена реконструкция трибуны для представителей СМИ и VIP-трибуны. То есть все сделано в соответствии со стандартами европейского чемпионата".

По его словам, для удобства болельщиков созданы дополнительные стоянки рядом со спорткомплексом: три стоянки на «Анжи-Арене», расположенной рядом с Дворцом спорта, и стоянка для почетных гостей в тыльной части самого спорткомплекса. Всего на стоянках могут находиться более 3 тыс. машин. Кроме того, отработала логистика, чтобы возле спорткомплекса не было затруднено движение.

"От санатория «Каспий» до спорткомплекса и обратно с утра до вечера будут ездить автобусы-чартеры с интервалом 30 минут. Время в пути — около 25 минут. Это сделано для максимального удобства спортсменов, если кто-то захочет подождать свою схватку в санатории", — пояснил он.

Как сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, гостей, участников и болельщиков чемпионата будут обслуживать около 80 автобусов разной вместимости. Спортсменов и судей соревнований будут обслуживать специально заказанные автобусы из Москвы . Часть городских автобусов Махачкалы большой вместимости в дни чемпионата будут подвозить болельщиков к спорткомплексу бесплатно. По словам советника министра по транспорту и дорожному хозяйству республики Магомедгаджи Раджабова, все транспортные средства для обслуживания соревнований брендированы атрибутикой ЧЕ-2018.

Также организаторы создали комфортные условия для маломобильных зрителей — для них подготовлены места на стоянках, на стадионе работает специальный лифт. «Также два автобуса специально для таких болельщиков будут ездить из Каспийска и Махачкалы», — отметил Карибов.

Новые авиарейсы для участников ЧЕ "На время проведения чемпионата между Махачкалой и Стамбулом дополнительно начал летать новый авиаперевозчик, который будет привозить, в том числе участников и гостей соревнований в Каспийск. Кроме того, есть договоренность с еще одним авиаперевозчиком, который будет выполнять чартерные рейсы из Баку ", — сообщила ТАСС помощник гендиректора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

По ее словам, в этот период будет усилена работа всех служб аэропорта, связанных с обслуживанием пассажиров. На территории аэропорта будут работать волонтеры, на автомобильной стоянке определены места для автотранспорта ЧЕ-2018.

"Борцовские" баннеры и 300 волонтеров

Еще за месяц до начала турнира на центральных улицах Каспийска, Махачкалы, в аэропорту и на вокзалах, а также на трассе из аэропорта Махачкалы появились баннеры с символикой и информацией о чемпионате Европы по борьбе. На многих баннерах изображены известные дагестанские борцы.

Большая ответственность ложится при проведении чемпионата на волонтеров. Они будут работать в гостиницах, в аэропорту, в спорткомплексе.

Северной Осетии-Алании, "Всего на ЧЕ-2018 будет задействовано более 300 волонтеров, около 100 из них приедут из других регионов России — из Кабардино-Балкарии Ставрополья . Все волонтеры будут одеты в единую форму. Специальная экипировка предусмотрена и для работников охраны общественного порядка во время чемпионата", — сообщил Карибов.

Он добавил, что на чемпионат аккредитованы 90 переводчиков с трех языков, а также более 100 российских и зарубежных журналистов.

"Все готово, ждем гостей"

Для участников и гостей чемпионата подготовили около 40 гостиниц более чем на 3 тыс. мест. В 10 из них заселятся VIP-гости. «Большинство гостиниц находятся в Махачкале и Каспийске и расположены недалеко от места проведения турнира. Все гостиницы, их персонал, готовы к приему гостей», — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Наталья Закрияева.

К ЧЕ-2018 в регионе подготовлены три туристических маршрута — по столице республики, в один из древнейших городов России Дербент и один из красивейших городов Дагестана Гуниб, известный также тем, что здесь была крепость предводителя кавказских горцев имама Шамиля. «Для желающих мы организуем туристические поездки по этим маршрутам. Все для этого готово, только ждем гостей», — сообщила собеседница агентства.

Кроме того, в дни соревнований свыше 50 мастеров народных художественных промыслов со всей республики представят кубачинские ювелирные изделия из серебра, а также гоцатлинские, унцукульские изделия, ковры, кайтагскую вышивку, балхарскую, испикскую, сулевкентскую керамику. Тематические выставки будут работать на нескольких площадках Махачкалы, а также на территории Дворца спорта, в зале ожидания махачкалинского аэропорта, в санатории «Каспий». Там же будут установлены киоски с сувенирной продукцией.

Красиво расскажут историю борьбы

Торжественная церемония открытия чемпионата Европы состоится 1 мая. В ней задействованы практически все основные учреждения министерства культуры Дагестана, в том числе заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

"Сценарий церемонии торжественного открытия ЧЕ-2018 разработан компанией «СоюзАрт». В музыкально— театрализованном представлении задействовано порядка 300 артистов хореографических и театральных коллективов республики и гимнасты, приглашенные из Москвы. Это будет красивое оригинальное открытие с учетом нашего национального колорита. Будет рассказана история борьбы", — поделился первый вице-премьер.

До церемонии открытия чемпионата пройдут массовые гуляния на проспекте им. Гамзатова в Махачкале, который сделают пешеходной зоной. Также концертные площадки будут организованы на территории «Каспия», Дворца спорта и еще на нескольких площадках в Махачкале.

Болельщиков и гостей чемпионата на территории спорткомплекса будут встречать аниматоры в костюме талисмана ЧЕ-2018 — орла-борца в трико. Такой же талисман в виде мягкой игрушки вместе с кубком ручной работы унцукульских мастеров из инкрустированной древесины получат победители и призеры в командном зачете.

Обеспечение безопасности

По данным начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Микаила Макашарипова, безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе будут обеспечивать более 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов . Также в эту работу будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники. Около 200 сотрудников правоохранительных органов будут находиться в резерве.

По его словам, с 25 апреля введен усиленный режим несения службы, который продлится по 10 мая. Кроме того, все объекты размещения гостей и участников чемпионата будут взяты под круглосуточную охрану.

Перекрытие дорог, как сообщили в МВД, будет минимизировано без ущерба безопасности. Будет организовано движение в объезд спорткомплекса. Каждое транспортное средство, которое будет заезжать на территорию, будет обследовано правоохранителями.

Билеты практически проданы

Вход на соревнования по грэпплингу будет бесплатным, а на остальные виды борьбы билеты стоят от 500 до 1 тыс. рублей. «На сегодня практически все билеты проданы на вольную борьбу, где выступают 7 наших борцов. 23 наших ребят выступает в грэпплинге, один спортсмен — в сборной России по греко-римской борьбе и одна спортсменка — по женской борьбе», — резюмировал Карибов.