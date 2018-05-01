Чемпионат Европы по борьбе. Дагестан встречает главный турнир года

Все россияне бьются за медали, Власов реабилитируется, а борьба в Дагестане — больше чем религия.

Когда реклама не нужна

В Дагестане уже пахнет летом. Днём солнце нагревает воздух до 25 градусов и лишь прохладный ветерок с Каспия напоминает о том, что на календаре всего лишь начало мая. Чемпионат Европы по борьбе грандиозное событие как для столицы республики, так и для её города-спутника Каспийска , где во дворце спорта имени первого чемпиона мира по борьбе из Дагестана Али Алиева и проходит всё действо. Флаги, баннеры и плакаты зазывают зрителей на соревнования ото всюду, хотя сам турнир в рекламе не нуждается.

Чемпионат по борьбе в Дагестане можно сравнить разве что с чемпионатом мира по футболу в Бразилии или на его родине в Англии . Все же помнят заразительную песню Football's comin' home, посвященную Евро-1996. По звёздному статусу с борцами здесь могут соперничать разве что бойцы ММА, которые также все вышли из вольной борьбы. Хабиба Нурмагомедова здесь знает каждый встречный, а перспективный полулегковес Забит Магомедшарипов смотрит на жителей и гостей столицы Дагестана с огромных плакатов.

Главное в борьбе — это дыхалка

Край, где живут более 30 национальностей не может не быть гостеприимным. Дагестанцы прекрасно относятся ко всем гостям и всегда готовы организовать экскурсию по центру Махачкалы для приезжих. Спрашивать собеседника о его отношении к борьбе считается моветоном. «Я сам боролся лишь на уровне первого разряда, — рассказывает мой гид Магомедрасул. — но мой отец — один из заслуженных тренеров республики по борьбе. Я и сейчас в свои 50 мог бы показать класс, но этого бы хватило на полминуты. Дело в том, что в борьбе главное не техника, а дыхалка, а с возрастом у меня уже нет прежней свежести, хотя со своими сверстниками периодически выхожу на ковёр.

Однако главные события для дагестанцев уготованы — на уик-энд — финалы по вольной борьбе. Дело в том, что греко-римская и женская борьба в республике не пользуются такой популярностью, как вольная, а потому билетов на главные события чемпионата не достать уже сейчас. Зато в первый день, когда во Дворце спорта Али Алиева проходили предварительные поединки на трибунах оставались свободные места, при том, что россияне выбились в полуфиналы во всех пяти весовых категориях.

Мастер-класс Власова и сенсация Щура

Схватки за выход в финал складывались поначалу для россиян не очень успешно. Василий Топоев вёл 7:0 в схватке с азербайджанцем Эльденизом Азизли, но умудрился отдать инициативу и уступить 9:7. Не менее обидным получилось и поражение Заура Кабалоева. Мордовский осетин очень активно начал схватку, но не смог выдержать заданный темп и пропустил бросок на последней минуте. У обоих наших легковесов отличные шансы побороться за бронзу, но упущенные возможности в полуфинале ещё долго будут лежать у них камнем на душе.