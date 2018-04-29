Биларов: чемпионат Европы по грэпплингу в Дагестане даст толчок развитию вида спорта в РФ

МАХАЧКАЛА , 29 апреля. / ТАСС /. Чемпионат Европы 2018 года по грэпплингу, прошедший 27 и 28 апреля в Дагестане , даст сильный толчок развитию данного вида спорта в России . Об этом заявил капитан сборной России по грэпплингу, многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов, завоевавший золото турнира в категории «свыше 100 кг».

"Я участвовал во многих соревнованиях, много чемпионатов России выиграл. Дагестану нужен был такой турнир — либо чемпионат России, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. Чтобы наши болельщики увидели воочию, на что способны наши спортсмены, чтобы знали наших ребят, можно сказать, в лицо. Это даст сильный толчок для развития грэпплинга в Дагестане, в России", — сказал на пресс— конференции Биларов.

"Думаю, ребята с большим усердием будут заниматься, увидев тех атлетов, которые поднимались на пьедестал, занимали почетные места", — добавил спортсмен.

Чемпионат Европы в Дагестане

Первенство континента года по грэпплингу прошло во Дворце спорта и молодежи им. А. Алиева в дагестанском Каспийске в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе, который завершится 6 мая. Всего в соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов из 14 стран. Сборная России завоевала первое общекомандное место, завоевав 21 золотую медаль из 26 возможных.

В рамках ЧЕ-2018 года по спортивной борьбе состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.