Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане будут обеспечивать 1,1 тыс. человек

МАХАЧКАЛА , 18 апреля. / ТАСС /. Более тысячи сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в ходе чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Дагестане . Об этом сообщил в среду начальник управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Микаил Макашарипов, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в Каспийске.

"Расчет сил и средств [для охраны и обеспечения безопасности в ходе чемпионата Европы] на сегодня составлен. В общей сложности будут задействованы около 700 сотрудников полиции и около 400 сотрудников Росгвардии. В резерве будут около 200 сотрудников", — сказал Макашарипов, отметив, что в эту работу также будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники.

Усиленный режим службы

По его словам, с 25 апреля по 10 мая будет введен усиленный режим несения службы. Кроме того, все объекты, где разместятся гости, участники чемпионата, будут взяты под круглосуточную охрану.

"Соответствующая работа уже проводится. В настоящее время по республике во взаимодействии с другими правоохранительными органами проходят профилактические мероприятия не только по маршруту перемещения и пребывания гостей и участников чемпионата. Идет проверка и жилого сектора в радиусе 500 метров от этих объектов и маршрутов", — сообщил начальник управления регионального МВД.

Кроме того, добавил он, отрабатывается алгоритм действий личного состава МВД в разных ситуациях, в том числе в случае анонимных сообщений о подозрительных предметах. «Стараемся, чтобы как можно меньше дискомфорта было для людей, но не в ущерб безопасности. На каждом этаже внутри спорткомплекса будут сотрудники в гражданской форме, представители охранных организаций», — отметил начальник управления.

"Перекрытие дорог будет минимизировано, но, опять-таки, не в ущерб безопасности. Перекрытие будет на небольшое время пока, например, проедет колонна. Каждое транспортное средство, которое будет заезжать на территорию, будет обследовано сотрудниками ГИБДД , кинологической и технической служб МВД", — добавил Макашарипов.

Вопросов к безопасности не будет

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев на пресс— конференции в ТАСС сообщил, что вопросов к уровню безопасности на ЧЕ по борьбе в Каспийске не будет.