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Посол Аргентины рассказал о сотрудничестве с Россией по острым темам
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Посол Аргентины рассказал о сотрудничестве с Россией по острым темам 

РИА Новости 15 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Кокаиновый скандал» продемонстрировал тесное сотрудничество РФ и Аргентины по самым чувствительным темам, заявил посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию.
"Единственное, что я могу отметить с огромным удовлетворением — этот случай продемонстрировал очень тесное сотрудничество между Аргентиной и Россией по очень чувствительным вопросам, таким как тема наркотиков", — сказал посол.
Лагорио также добавил, что вопрос был урегулирован очень хорошо и посол России в Аргентине Виктор Коронелли проявил себя как настоящий профессионал.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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