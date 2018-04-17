Посол Аргентины рассказал о сотрудничестве с Россией по острым темам

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . «Кокаиновый скандал» продемонстрировал тесное сотрудничество РФ Аргентины по самым чувствительным темам, заявил посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию.

"Единственное, что я могу отметить с огромным удовлетворением — этот случай продемонстрировал очень тесное сотрудничество между Аргентиной и Россией по очень чувствительным вопросам, таким как тема наркотиков", — сказал посол.

Лагорио также добавил, что вопрос был урегулирован очень хорошо и посол России в Аргентине Виктор Коронелли проявил себя как настоящий профессионал.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии , власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.