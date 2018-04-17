Названы опасные для здоровья пельмени 

«Росконтроль» проверил качество пельменей, которые продаются на российских прилавках.
Экспертизе подверглись пельмени более двух десятков брендов. 14 из них «Росконтроль» рекомендовал россиянам не покупать.
Так, пельмени «От Палыча» попали в черный список из-за обнаружения в них бактерий сальмонеллы и листерии. «Белорусские» пельмени были признаны фальсификатом, так как содержали не упомянутые в составе каррагинан, соевый белок и растительные волокна.
Пельмени марки «Ближние горки» небезопасны из-за найденных в них листерий, а производители «Останкинских» «обманывают» потребителей, так как добавляют в свою продукцию крахмал, но не указывают его в составе.
В пельменях «Сибирская коллекция» были найдены шкурки птицы, а в «Маминых» — ее мясо, хотя на упаковке сказано, что пельмени содержат лишь говядину и свинину.
В конце марта «Росконтроль» проверил качество колбасы «Любительская». Экспертизе вареной колбасы, фаршированной свиным салом, подверглись пять брендов — «Велком», «Клинский», «Малаховский», «Мясницкий ряд» и «Мясной дом Бородина». В результате каждый из образцов попал в черный список «Росконтроля», так как не соответствовал ГОСТу.