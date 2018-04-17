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Более 1200 участков подготовлено к акции «Лес Победы» в Подмосковье
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Более 1200 участков подготовлено к акции «Лес Победы» в Подмосковье 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В муниципалитетах Московской области к озеленению подготовлено порядка 1230 участков, доложил Андрею Воробьеву председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Васильевич Советников на заседании регионального правительства.
Всего планируется высадить более 1,5 миллиона деревьев. 1,4 миллиона будут высажены в лесах, 113 тысяч — в подмосковных парках и скверах. Центральной площадкой станет Солнечногорский район, сказал он.
Больше всего площадок для посадки деревьев выделили в Одинцовском районе (102), Ленинском (69), Раменском (52) районах, городских округах Люберцы (68) и Лобня (54). Наименьшую активность проявил городской округ Молодежный, выделив одну площадку, ЗАТО городской округ Восход — 2 участка, городские округа Истра и Дзержинский выделили по шесть площадок.
Как отметил Советников, жители будут проинформированы адресно, через СМИ, через интернет (в том числе электронный дневник учащегося, соцсети, портал «Добродел»)
Акция «Лес Победы» пройдет 12 мая. Подробную информацию о проведении акции можно узнать на официальном сайте «Наш лес. Посади свое дерево».
Губернатор Андрей Воробьев назвал дату проведения общеобластного субботника, он состоится 21 апреля.
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