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В Китае 65 человек сели в тюрьму за мошенничество в соцсетях
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В Китае 65 человек сели в тюрьму за мошенничество в соцсетях 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Народный суд города Гуюань в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере Китая приговорил 65 человек к тюремным срокам до 14 лет за мошенничество в социальных сетях и на сайтах знакомств, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно материалам расследования, жертвами мошенников в основном были одинокие люди, пользующиеся соцсетями и сайтами знакомств. Мошенники выдавали себя за одиноких женщин, которые ищут партнера, они обманом вынуждали своих жертв оплачивать поддельные билеты на поезд и самолет, либо просили деньги в качестве помощи в экстренной ситуации.
С января по декабрь 2016 года группе мошенников удалось обмануть более 130 человек и заработать свыше 9,2 миллиона юаней (порядка 1,4 миллиона долларов).
Как сообщает агентство, лидер группы мошенников по фамилии Ли получил 14 лет тюрьмы, помимо этого он обязан выплатить денежный штраф в размере 100 тысяч юаней (порядка 16 тысяч долларов).
Остальные 64 осуждённых в зависимости от степени вины и тяжести совершенных деяний получили разные по продолжительности сроки заключения, максимальный из них 12 лет.
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