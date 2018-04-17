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Роспан возводит ГТЭС на Восточно-Уренгойском лицензионном участке
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Роспан возводит ГТЭС на Восточно-Уренгойском лицензионном участке 

Уралинформбюро 29 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На Восточно-Уренгойском лицензионном участке АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» идет масштабное строительство. В частности, там возводится газотурбинная электростанция (ГТЭС) номинальной установленной мощностью 105 МВт. Она будет обеспечивать электроснабжение инфраструктуры ВУ УКПГ, УПН и газоконденсатных скважин. Сердцем ВУ ГТЭС станут семь газотурбинных агрегатов Titan-130 мощностью 15 МВА каждый, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
"На сегодняшний день готовность ГТЭС превышает 60%. Выполнена инженерная подготовка, полностью завершены работы по погружению свай, монтажу основного технологического оборудования, возведено здание машинного зала c ГТА Titan-130, а также близится к концу монтаж инженерных сетей. На производстве работ задействовано более 30 единиц техники и около 130 сотрудников", — рассказал старший менеджер КСП отдела планирования и контроля реализации проектов Роспана Евгений Чепиков.
В настоящее время на объекте монтируются технологические трубопроводы, кабельные несущие конструкции и протягиваются провода. Полным ходом идут монтаж и пескоструйная очистка трубопроводов газоснабжения, сборка прожекторных мачт. Параллельно ведутся работы по нанесению антикоррозионного и огнезащитного покрытий металлоконструкций, шлифовке полов.
"Следующая стадия — проведение сезонных работ по окраске, монтажу теплоизоляции, прокладке кабельной продукции. Сдача в эксплуатацию газотурбинной электростанции, которая будет питать объекты добычи, подготовки и транспортировки углеводородов Восточно-Уренгойского лицензионного участка и Валанжинской залежи ВУ ЛУ, синхронизирована с началом пусконаладочных работ по УКПГиК ВУ ЛУ", — отметил ведущий инженер-супервайзер по обустройству месторождений службы оперативного управления по строительству УКПГиК ВУ ЛУ Александр Синещеков.
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