Дмитрий Быков: Когда выхода нет

Итог очередного опроса — 90% россиян не хотят выходить на протестные акции — преподносится как очередной триумф власти, то есть Путина.

На самом деле это совершенно не триумф, а скорей проблема, потому что, как показывает опыт, если люди не хотят выходить на протестные акции — это означает лишь, что поднять их на любую полезную деятельность и даже на защиту Отечества тоже будет проблематично.

На кладбище тоже никто не выходит на протестные акции. Человек так устроен, что он всегда чем-нибудь недоволен, но формы выхода этого недовольства на поверхность бывают различны. Иногда он терпит-терпит, да и устраивает революцию. Иногда уезжает. Иногда находит обходные пути, потому что требовать реформ бессмысленно, а без реформ экономика уходит в подполье и выстраивает там альтернативную реальность. В итоге на поверхности все спокойно, а внутри кипит бурная, но довольно гнилая жизнь — потому что в подполье другой не бывает.

Если общество отказывается выходить на улицы, а никаких других форм политической жизни в стране не осталось — потому что мы видим, во что превратился парламент и какова участь независимых журналистов вроде Максима Бородина , — участь этого общества незавидна. Это как если бы организм отказался повышать температуру. Ну не нравится ему, нестабильно это, да и окружающие недовольны — чего это он тут раскачивает лодку… Тогда у организма отключится сигнализация, только и всего, — так уже, кстати, было в «Зимней вишне», все русские трагедии ужасно наглядны, потому что иначе мы не понимаем. Но сейчас, увы, мы и наглядных трагедий уже не понимаем. А когда отключена сигнализация, то есть общество не подает никаких знаков собственного неблагополучия, — это неблагополучие может зайти сколь угодно далеко.

На улицы люди выходят, борясь с инфекцией. Но поскольку сейчас все защитные силы у этого общества отключены, следующим этапом будет гангрена. Да она, собственно, уже здесь.

У нас, разумеется, любят выдавать все это за единомыслие, консолидацию, сплочение вокруг вождя и так далее. Внешний враг почти всегда приводит к такому сплочению, и именно поэтому ни одна война не приводит к решению проблем — она загоняет их вглубь.

Потом гной все равно вырывается наружу — но зачем обязательно доводить дело до гнойного нарыва? Вот вопрос, которым неизбежно задаешься, глядя на историю России . И не находишь ответа.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Выхода нет».