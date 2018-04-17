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Российские голубые фишки и бумаги «Русала» и En+ растут на снижении санкционных рисков
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Российские голубые фишки и бумаги «Русала» и En+ растут на снижении санкционных рисков 

Прайм 34 минуты назад
Российские голубые фишки и бумаги "Русала" и En+ растут на фоне снижения опасений по поводу новых санкций США против РФ.
К 10.13 мск обыкновенные акции Сбербанка росли на 5%, префы — на 3,9%, акции "Норникеля" — на 3%, "Роснефти" — на 1,2%, "Газпрома" — на 0,9%, «Русала» — на 5,7%, ГДР En+ — на 2,9%.
В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.
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