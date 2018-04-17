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Губернатор Подмосковья поручил муниципалитетам активно информировать граждан о предстоящем субботнике
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Губернатор Подмосковья поручил муниципалитетам активно информировать граждан о предстоящем субботнике 

Агентство «Москва» 10 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально активно информировать жителей о субботнике, который пройдет 21 апреля. Соответствующее поручение он дал в ходе заседания правительства региона.
«Напомню, что 21 апреля пройдет общеобластной субботник. Еще раз отмечу важность работы с жителями: прошу муниципальные власти, управляющие компании, управдомы максимально широко информировать, оповещать людей, и самое главное отвечать на вопросы, где и как будет проходить это мероприятие», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что А. Воробьев поручил главам муниципалитетов совместно с министерством ЖКХ детально проработать вопрос обеспечения людей необходимым инвентарем, организовать досуг и питание.
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