Губернатор Подмосковья поручил муниципалитетам активно информировать граждан о предстоящем субботнике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально активно информировать жителей о субботнике, который пройдет 21 апреля. Соответствующее поручение он дал в ходе заседания правительства региона.

«Напомню, что 21 апреля пройдет общеобластной субботник. Еще раз отмечу важность работы с жителями: прошу муниципальные власти, управляющие компании, управдомы максимально широко информировать, оповещать людей, и самое главное отвечать на вопросы, где и как будет проходить это мероприятие», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что А. Воробьев поручил главам муниципалитетов совместно с министерством ЖКХ детально проработать вопрос обеспечения людей необходимым инвентарем, организовать досуг и питание.