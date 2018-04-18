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Что местные власти должны предоставить жителям на субботнике
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Что местные власти должны предоставить жителям на субботнике 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Зачастую население по-прежнему относится к субботникам как к советскому пережитку, но многие регионы сумели превратить масштабные уборки в настоящие праздники с народными гуляниями и полевой кухней. Например, пункты питания организуют в Подмосковье, а на Ставрополье проводят экологические соревнования, выставки и экскурсии.
Что делают на субботниках?
На субботниках убирают газоны и дворы, моют фасады, цоколи и фонари, красят детские площадки, скамейки, бордюры и ограждения. Также благоустраиваются мемориальные комплексы, братские воинские захоронения, памятники и обелиски воинской славы. Еще один фронт работ — обрезка и опилка деревьев, посадка новых деревьев и кустарников. Наконец, благодаря субботникам в лесопарках исчезают груды скопившегося там мусора, в сельской местности происходит еще и уборка межселенных территорий.
Все это должны делать коммунальщики, в общем, так и происходит. Если нет, то пора писать жалобу в муниципалитет. Другое дело, что в несколько дней после схода снега охватить силами только работников ЖКХ все общественные пространства просто невозможно. Чтобы привести города и поселения в порядок побыстрее, им на помощь приходят неравнодушные жители и целые трудовые коллективы, мобилизованные работодателями.
Что должны предоставить власти?
Местные власти всем пришедшим на субботник обязаны предоставить инвентарь. Все необходимые инструменты — грабли, метлы, лопаты, мешки для мусора — должны выдать на месте. А вот перчатками лучше обзавестись самостоятельно, практика показывает, что их на всех никогда не хватает. Также местные власти должны потом увезти выставленные добровольцами мешки с мусором.
Где взять рассаду?
Посадочный материал — саженцы деревьев, кустарников и цветов — также должны предоставить жителям муниципальные власти.
Однако, увы, сажать где хочется березки и лилейники нельзя, все посадки должны быть согласованы с местным органом самоуправления, это нужно, в частности, чтобы саженцы не оказались над проложенными под землей коммуникациями. Практика показывает, что на согласование уходит как минимум несколько недель.
Где узнать о субботниках?
Информацию о субботниках можно найти на сайтах районных городских управ и администраций сельских поселений, в муниципальных СМИ и на информационных стендах территорий.
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