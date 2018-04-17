В нижегородских парках начинается протовоклещевая обработка

Профилактическая противоклещевая обработка зеленых зон началась в Нижнем Новгороде сегодня, 17 апреля. Первой территорией, где она пройдет, станет Автозаводский парк культуры и отдыха. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

На время акарицидной обработки парк будет закрыт для посетителей. Специалисты проведут распыление препарата «Ципертрин» с применением мотоустановки холодного тумана. В общей сложности планируется обработать 30 га.

В парке отметили, что обработка проводится в преддверии открытия сезона с целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом. Также запланированы другие профилактические мероприятия: очистка территорий, кронирование и побелка стволов деревьев, ежедневный сбор и вывоз бытового мусора. Как сообщают организаторы, все это позволит снизить вероятность распространения клещей.

Напомним, первый случай нападения клещей в этом году зафиксирован в Гагинском районе.

Фото: Надежда Кей