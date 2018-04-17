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Противники мусоросжигательного завода в Казани выйдут на митинг 22 апреля
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Противники мусоросжигательного завода в Казани выйдут на митинг 22 апреля 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Казани 22 апреля состоится митинг против строительства мусоросжигательного завода. Он запланирован на 16:00 по местному времени возле парка «Крылья Советов», сообщается на странице активистов в соцсети.
Ранее сообщалось, что митинг должен был состояться 15 апреля. Мэр Казани Ильсур Метшин уже встретился с активистами «Салават Купере», которые выступают против строительства мусоросжигательного завода.
Участники встречи заявили, что решение о строительстве завода принималось в кулаурах, на свое обращение о реализации проекта МСЗ он якобы никакого обращения не получили, сообщается на странице активистов в соцсети.
Градоначальник заверил, что проект пройдет все экологические экспертизы, он сам готов построить дом рядом с заводом и поселиться там с семьей.
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