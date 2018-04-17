Противники мусоросжигательного завода в Казани выйдут на митинг 22 апреля

Казани 22 апреля состоится митинг против строительства мусоросжигательного завода. Он запланирован на 16:00 по местному времени возле парка «Крылья Советов», сообщается на странице активистов в соцсети.

Ранее сообщалось, что митинг должен был состояться 15 апреля. Мэр Казани Ильсур Метшин уже встретился с активистами « Салават Купере», которые выступают против строительства мусоросжигательного завода.

Участники встречи заявили, что решение о строительстве завода принималось в кулаурах, на свое обращение о реализации проекта МСЗ он якобы никакого обращения не получили, сообщается на странице активистов в соцсети.

Градоначальник заверил, что проект пройдет все экологические экспертизы, он сам готов построить дом рядом с заводом и поселиться там с семьей.