В Москве похоронили бывшего руководителя Свердловской области Якова Рябова

Напомним, Яков Рябов руководил Свердловской областью с 1971 по 1976 год. После переезда в Москву он занял пост заместителя председателя Совета министров СССР. После этого был послом СССР во Франции.