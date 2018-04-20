В Москве похоронили бывшего руководителя Свердловской области Якова Рябова 

В российской столице прошли похороны бывшего руководителя Свердловской области Якова Рябова. Как напоминает Ura.ru, почетный гражданин Свердловской области, президент Уральского землячества, бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС скончался 17 апреля, в возрасте 90 лет. Свои соболезнования родственникам Рябова выразил губернатор области Евгений Куйвашев.
Напомним, Яков Рябов руководил Свердловской областью с 1971 по 1976 год. После переезда в Москву он занял пост заместителя председателя Совета министров СССР. После этого был послом СССР во Франции.
Считается, что именно Рябов рекомендовал Бориса Ельцина на должность первого секретаря обкома после своего повышения.