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Заместитель начальника управления эксплуатации МКД выступил в прямом радиоэфире «Зеленоград сегодня»
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Заместитель начальника управления эксплуатации МКД выступил в прямом радиоэфире «Зеленоград сегодня» 

Управа района Крюково 21 минуту назад
Фото: Зеленоград сегодня
Заместитель начальника управления эксплуатации МКД Вадим Олегович Трякин рассказал в прямом радиоэфире медиакомпании «Зеленоград сегодня» о капитальном ремонте лифтов.
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