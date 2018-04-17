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По данным ККТ могут доначислить налоги
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По данным ККТ могут доначислить налоги 

Время бухгалтера 41 минуту назад
Налоговики провели выездную проверку предпринимателя и нашли выручку, поступившую в кассу, но не отраженную в декларации по НДС. По словам ИП, товар он не продавал. Инспекция посчитала пришедшие деньги неотраженным авансом и доначислила на сокрытую предоплату НДС, штраф и пени.
Суд первой инстанции это решение отменил, поскольку налоговики не доказали, что поступившие деньги являлись авансом, а сведения, не подтвержденные «первичкой», не доказывают наличие обязательств. Необходимо найти причину расхождений между показателями кассы и данными из декларации, однако начисления НДС эти расхождения не влекут.
Однако последующие суды отменили это решение, указав на полученные средства и отсутствующие у плательщика встречные обязательства. Так как деньги были скрыты от налоговой, НДС начислен законно. Судьи посчитали, что налоговики не должны доказывать существование документов, которые плательщик не составлял, если получение денег подтверждено документально, в этом случае данными ККТ.
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