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В КНР рассказали о влиянии санкции США на сотрудничество с Россией
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В КНР рассказали о влиянии санкции США на сотрудничество с Россией 

Газета.Ru 23 минуты назад
Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».
"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США. Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния", — сказал Гао Фэн.
По его словам. двухсторонняя торговля между Россией и Китаем быстро растет, развивается сотрудничество в инвестиционной сфере, достигнуты позитивные подвижки по стратегическим проектам сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций.
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