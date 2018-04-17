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Российский эксперт оценил шансы Трампа раздавить «хищническую» экономику КНР
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Российский эксперт оценил шансы Трампа раздавить «хищническую» экономику КНР 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские компании, которые открывают филиалы в КНР, вынуждены создавать совместные предприятия с Китаем. В связи с этим США планируют ввести новые санкции. Об этом сообщило ИА НСН.
Китай не предоставляет достаточную свободу американским компаниям на рынке страны. Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что Дональд Трамп не сможет уничтожить «хищническую» экономику КНР.
Трамп и во время избирательной кампании говорил, что китайская экономика хищническая, что они похищают рабочие места, что надо с этим бороться и предпринимать
какие-то  меры. Создание совместных предприятий, по законам Китая, нацелено на то, чтобы не изобретать велосипед, а заимствовать готовые высокие западные технологии
— Сергей Самуйлов.
Он добавил, что конгресс США не позволит Трампу осуществить задуманное в полной мере.
Начальник отдела общей статистики национальной экономики государственного статистического бюро Китая Син Чжихун считает, что торговый конфликт с Соединенными Штатами не повлияет на развитие экономики КНР.
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