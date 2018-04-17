Эксперт оценил возможное введение США новых санкций против Китая

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном новых санкций против Китая

По словам эксперта, американскому президенту Дональду Трампу не дадут покончить с «хищнической» экономикой КНР.

«Трамп и во время избирательной кампании говорил, что китайская экономика хищническая, что они похищают рабочие места, что надо с этим бороться и предпринимать какие-то меры. Вот он и предпринимает эти меры», — заявил Самуйлов.

Он отметил, что создание совместных предприятий, в соответствии с законами КНР, направлено на то, чтобы не изобретать велосипед, а заимствовать готовые высокие западные технологии, и американский президент хочет положить этому конец.

«Но конец он не положит, потому что ему не позволит конгресс. Но хотя бы ограничит», — добавил он.