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Эксперт оценил возможное введение США новых санкций против Китая
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Эксперт оценил возможное введение США новых санкций против Китая 

RT на русском 17 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном новых санкций против Китая.
По словам эксперта, американскому президенту Дональду Трампу не дадут покончить с «хищнической» экономикой КНР.
«Трамп и во время избирательной кампании говорил, что китайская экономика хищническая, что они похищают рабочие места, что надо с этим бороться и предпринимать какие-то меры. Вот он и предпринимает эти меры», — заявил Самуйлов.
Он отметил, что создание совместных предприятий, в соответствии с законами КНР, направлено на то, чтобы не изобретать велосипед, а заимствовать готовые высокие западные технологии, и американский президент хочет положить этому конец.
«Но конец он не положит, потому что ему не позволит конгресс. Но хотя бы ограничит», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай ведут игры с девальвацией валют, и назвал это неприемлемым.
6 апреля доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение новых пошлин США на товары из Китая.
RT на русском: последние новости
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