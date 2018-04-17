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Американист: Трамп не положит конец «хищнической» экономике Китая
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Американист: Трамп не положит конец «хищнической» экономике Китая 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вашингтон может ввести новые санкции против Китая. В качестве причины обозначается непредоставление достаточной свободы американским компаниям на рынке КНР. Официальное заявление планируется представить Пекину. США не нравится, что предприятия, которые открывают свои офисы в Китае, обязаны создавать совместные с КНР компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что президенту США Дональду Трампу не дадут покончить с «хищнической» экономикой КНР (слушайте аудио).
«Трамп и во время избирательной кампании говорил, что китайская экономика хищническая, что они похищают рабочие места, что надо с этим бороться и предпринимать какие-то меры. Вот он и предпринимает эти меры. Создание совместных предприятий, по законам Китая, нацелено на то, чтобы не изобретать велосипед, а заимствовать готовые высокие западные технологии. Трамп хочет положить этому конец. Но конец он не положит, потому что ему не позволит конгресс. Но хотя бы ограничит», — отметил Самуйлов.
Напомним, ранее Вашингтон установил пошлины на ввозимые из Китая алюминий и сталь, сообщает «Газета.ру». В начале апреля Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины для 106 наименований китайской продукции. В то же время в Пекине пообещали дать отпор США в торговом конфликте. В случае, если Соединённые Штаты продолжат вводить санкции, в Китае пообещали «бороться до победного конца».
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