Американист: Трамп не положит конец «хищнической» экономике Китая

Вашингтон может ввести новые санкции против Китая . В качестве причины обозначается непредоставление достаточной свободы американским компаниям на рынке КНР. Официальное заявление планируется представить Пекину. США не нравится, что предприятия, которые открывают свои офисы в Китае, обязаны создавать совместные с КНР компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что президенту США Дональду Трампу не дадут покончить с «хищнической» экономикой КНР (слушайте аудио).

«Трамп и во время избирательной кампании говорил, что китайская экономика хищническая, что они похищают рабочие места, что надо с этим бороться и предпринимать какие-то меры. Вот он и предпринимает эти меры. Создание совместных предприятий, по законам Китая, нацелено на то, чтобы не изобретать велосипед, а заимствовать готовые высокие западные технологии. Трамп хочет положить этому конец. Но конец он не положит, потому что ему не позволит конгресс. Но хотя бы ограничит», — отметил Самуйлов.