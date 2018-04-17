Выборы на фоне дачного сезона

Столичные власти внесли в Мосгордуму для обсуждения поправки в местный закон о выборах. Планируется, что кандидаты в мэры увеличат число своих доверенных лиц со ста до пятисот. Но главное — время работы избирательных участков может быть продлено до 22 часов.

Зачем предполагается продлить возможность для горожан отдать кому-то из кандидатов свой голос, понятно. Проблема, как выявили прошлогодние муниципальные выборы, — в теплом сентябре, золотой осени и продолжении дачного сезона.

Ильи Яшина. Как мы помним, в прошлом сентябре муниципальные выборы, что называется, откровенно «сушили»: реклама практически отсутствовала, а избирательные участки не были так ярко обозначены, как в ходе недавних президентских выборов. Тогда считалось, что ядерный электорат власти — пенсионеры и бюджетники — и так придут. На деле те же пенсионеры предпочли провести теплое комфортное воскресенье на своих дачных участках. И преимущество как раз получила оппозиция с ее более динамичным и политизированным электоратом. В результате в нескольких центральных районах муниципальное большинство получили «яблочники», соратники Дмитрия Гудкова

Теперь и Гудков, и Яшин, и Митрохин собираются побороться за пост столичного мэра. И вновь встает вопрос о явке избирателей, которые, без сомнения, традиционно будут выбирать между возможностью проголосовать и соблазном закрыть дачный сезон с последними шашлыками, лесными прогулками и прочими загородными радостями. И вопрос стоит не только о явке, но и характере и предпочтении тех избирателей, которые все-таки проголосуют уже поздним вечером.

Президентские выборы лишний раз продемонстрировали: кампания должна быть разнообразной, представлять различные политические течения. Тогда растет явка, избиратель мобилизуется, не только голосуя «за» кого-то из кандидатов, но и «против». А ведь борьба за пост столичного мэра по значимости уступает, пожалуй, только президентскому марафону.

Так что явка обеспечивается, прежде всего, качеством самой предвыборной кампании. На такое обстоятельство, видимо, серьезно и надеется либеральная тройка, участие которой в выборах мэра зависит во многом от доброй воли «Единой России» . Без голосов ее муниципалов либералам не пройти известный фильтр.

С другой стороны, власти надеются, что лишние два часа работы участков позволят возвращающимся дачникам преодолеть инерцию выходного дня и успеть-таки дойти до избирательной урны.

Трудно предположить, какой прирост явки даст продление работы избирательных комиссий. Но то, что «дачники» получат шанс успеть отдать свой голос, очевидно. В конце концов, новый распорядок работы избирательных участков в столице может стать экспериментом, который потом распространят и на иные выборы по всей стране.

Понятно, что борьба за явку не просто некий фетиш властей. Ее уровнем во многом определяется не только реальная популярность победителя, но и его легитимность. И для Сергей Собянина явка также критически важная вещь накануне реального начала грандиозных проектов типа реновации. Ведь и для него будущие выборы станут своеобразным референдумом о доверии москвичей.