Фитнес-экономика: как начать регулярно заниматься спортом и не разориться на абонементе в фитнес-клуб

Сориентируетесь по ценам

Разброс цен в фитнес-клубах Москвы довольно большой. Цены начинаются от 10 000 рублей за годовой абонемент и доходят до 70 ооо рублей. В среднем год занятий обойдётся вам в сумму от 20 000 до 30 000 рублей.

На цену влияет:

Расположение фитнес-клуба. Чем ближе к центру города и к метро, тем дороже.

Сетевой фитнес-клуб или нет. Как правило, членство в престижных сетевых клубах дороже.

К какому сегменту относится фитнес-клуб: эконом, бизнес или премиум.

Наличие у клуба бассейна и дополнительных опций, таких как салон красоты, медицинских услуг, персональных тренировок и других возможностей.

Выберете несколько залов и сравните их цены и список предоставляемых услуг. Вполне возможно, что самый очевидный вариант — фитнес-клуб рядом с домом — окажется не самым выгодным.

Выберите подходящий зал Перед тем, как решиться на покупку абонемента, подумайте, какие именно услуги вам нужны. Если вы, например, не планируете заниматься плаванием, то нет смысла переплачивать за зал с бассейном, который будет стоить значительно дороже, потому что бассейн требует аренды дополнительного помещения и обслуживания.

То же самое с сауной, баней, солярием и прочими дополнительными услугами. Если вы не собираетесь ими пользоваться, выбирайте клуб попроще.

Подсказка: Выгоднее всего покупать абонемент на год, а на на полгода или три месяца. Так в сумме за каждый месяц вы будете платить гораздо меньше. Если вы покупаете годовой абонемент за 36 000 р., то в месяц вы платите 3 000 р. Абонемент на полгода в том же клубе обойдется вам в 27 000 р., а значит за месяц вы отдадите уже 4 500 р. Ну и самая невыгодная покупка — месячный абонемент за 5 500 р.

Продумайте программу тренировок

Обратите внимание, какие услуги предлагает фитнес-центр. Некоторые клубы включают в стоимость абонемента групповые занятия и консультации фитнес-тренера, другие — нет. Поэтому заранее выясните, что входит в базовую стоимость.

Если у вас выработался устоявшийся распорядок дня и вы планируете ходить на фитнес в определенное время, то присмотритесь не к безлимитным, а к фиксированным по времени абонементам. Например, можно купить «утренний абонемент» и ходить на тренировки до 12.00 дня. Так вам удастся сэкономить, да и в зале в это время свободно. Есть также абонементы выходного дня или те, которые действуют только в будни.

Подсказка: Не покупайте абонемент в круглосуточный тренажерный зал, если вам не пригодится такая опция. Он всегда стоит дороже, потому что персонал там работает в две, а то и в три смены.

Если не хотите рисковать и отдавать деньги за год вперед, то выгоднее не приобретать месячный абонемент, а оплатить несколько разовых занятий (средняя стоимость разового посещения тренажерного зала — 300-400 рублей). Этого времени вам хватит, чтобы понять, стоит ли вкладываться в постоянный абонемент.

Подгадайте удачное время покупки

Даже если вы твёрдо решили начать заниматься спортом с завтрашнего дня, не спешите сразу же бежать в ближайший фитнес-клуб за абонементом. Лучше позанимайтесь сначала дома, а покупку абонемента спланируйте заранее.

Сэкономить на покупке можно, подгадав ее под какой-нибудь праздник.

Многие клубы дают скидку до 50% на Новый год, 8 марта — для женщин, 23 февраля — для мужчин.

Нередко скидки бывают приурочены ко дню рождения клуба.

Удачное время для покупки абонемента — начало «фитнес-сезона», то есть весна, когда спрос возрастает.

Некоторые фитнес-клубы предоставляют скидки на семейные абонементы — например, для взрослого и ребенка или для двух взрослых и ребенка. Программы «Приведи друга» предполагают покупку двух абонементов по цене одного.

Существуют а корпоративные абонементы —не забудьте поинтересоваться на работе, не заключен ли у компании договор с каким-нибудь фитнес-центром на предоставление услуг по льготной цене.

Подсказка: Иногда клубы, которые только-только проанонсировали скорое открытие, начинают продавать абонементы заранее в полцены. Отправив предварительную заявку, вы также существенно сэкономите.