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США, Великобритания обвиняют Россию в атаках на маршрутизаторы
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США, Великобритания обвиняют Россию в атаках на маршрутизаторы 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: dp.ru
Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании предупреждают, что спонсируемые государством российские киберпреступники атакуют домашние и корпоративные маршрутизаторы.
Официальные представители заявили, что за российскими киберпреступниками исторически закрепилась привычка использовать маршрутизаторы для реализации атак типа «Человек посередине» (man-in-the-middle).
«Именно так [используя маршрутизаторы — прим. ред.] русские хакеры осуществляют шпионаж, похищают интеллектуальную собственность, обеспечивают постоянный доступ к сетям жертв и закладывают фундамент для будущих наступательных операций», — комментируют представители ведомств.
В опубликованном на сайте US-CERT предупреждении сказано, что кибератаки российских злоумышленников отслеживаются с 2016 года.
«Сетевые устройства — идеальные цели. Зачастую подавляющая часть трафика (а в некоторых случаях и весь трафик) должна проходить через эти устройства. Имеющий доступ к маршрутизатору злоумышленник может отслеживать и изменять трафик, как входящий, так и исходящий. Контролирующее маршрутизацию лицо будет контролировать все данные внутри сети».
По словам официальных лиц, российские киберпреступники использовали маршрутизаторы с устаревшей прошивкой, ненадежными учетными данными (имя-пароль) и неправильно настроенными функциями.
Спектр взломанных устройств варьируется от небольших домашних маршрутизаторов до маршрутизаторов и брандмауэров ISP-класса, причем злоумышленники пытались проникнуть в максимально возможное количество систем.
Атакующие векторы включают Telnet, TFTP, SNMP и SMI, которые известны наличием уязвимостей. Также официальные лица упоминают инструмент SIET (Smart Install Exploitation Tool), который был опубликован в ноябре 2016 года. Этот инструмент позволяет использовать маршрутизаторы Cisco с неправильно настроенным Smart Install (SMI).
Напомним, именно Smart Install стал причиной массированных атак на устройства Cisco, которые привели к сбоям в работе многих сайтов.
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