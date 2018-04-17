США, Великобритания обвиняют Россию в атаках на маршрутизаторы

Официальные представители заявили, что за российскими киберпреступниками исторически закрепилась привычка использовать маршрутизаторы для реализации атак типа «Человек посередине» (man-in-the-middle).

«Именно так [используя маршрутизаторы — прим. ред.] русские хакеры осуществляют шпионаж, похищают интеллектуальную собственность, обеспечивают постоянный доступ к сетям жертв и закладывают фундамент для будущих наступательных операций», — комментируют представители ведомств.

В опубликованном на сайте US-CERT предупреждении сказано, что кибератаки российских злоумышленников отслеживаются с 2016 года.

«Сетевые устройства — идеальные цели. Зачастую подавляющая часть трафика (а в некоторых случаях и весь трафик) должна проходить через эти устройства. Имеющий доступ к маршрутизатору злоумышленник может отслеживать и изменять трафик, как входящий, так и исходящий. Контролирующее маршрутизацию лицо будет контролировать все данные внутри сети».

По словам официальных лиц, российские киберпреступники использовали маршрутизаторы с устаревшей прошивкой, ненадежными учетными данными (имя-пароль) и неправильно настроенными функциями.

Спектр взломанных устройств варьируется от небольших домашних маршрутизаторов до маршрутизаторов и брандмауэров ISP-класса, причем злоумышленники пытались проникнуть в максимально возможное количество систем.

Атакующие векторы включают Telnet, TFTP, SNMP и SMI, которые известны наличием уязвимостей. Также официальные лица упоминают инструмент SIET (Smart Install Exploitation Tool), который был опубликован в ноябре 2016 года. Этот инструмент позволяет использовать маршрутизаторы Cisco с неправильно настроенным Smart Install (SMI).

Напомним, именно Smart Install стал причиной массированных атак на устройства Cisco, которые привели к сбоям в работе многих сайтов.