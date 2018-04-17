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В Саратове ведется реконструкция стадиона «Авангард»
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В Саратове ведется реконструкция стадиона «Авангард» 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самарский подрядчик, ООО «Объединенная производственная компания», приступил к реконструкции тренировочной площадки стадиона «Авангард», передает пресс-служба мэрии города. Компании предстоит осуществить строительные работы по подземной части административно-бытового корпуса и построить напорную канализацию.
«В настоящее время на площадке стадиона «Авангард» проводятся земляные работы — разработка котлована под устройство фундамента. Кроме того, проходит комплектование канализационно-насосной станции», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы городской администрации, в ближайшее время на стадионе начнутся работы по восстановлению натурального покрытия футбольного поля. По словам гендиреткора ООО «Компания „Фортис“, специалистам предстоит удалить отмершую растительность, произвести выравнивание и ликвидировать разрывы покрытия.
»Затем специалисты внесут удобрения, обработают поле стимуляторами роста и фунгицидами. Одновременно будут проходить пуско-наладочные работы системы автоматического полива, смонтированной в 2017 году. На восстановление газона при среднесуточной температуре воздуха не менее 15 градусов уйдет 2-3 недели», — сообщил Федор Маковский.
Напомним, ранее сообщалось, что саратовский стадион «Авангард» исключат из списка тренировочных баз ЧМ-2018, поскольку работы по реконструкции спортивного объекта не укладываются в срок.
Фото: пресс-служба мэрии города
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