Глава Кубани: единое войско даст новый импульс для развития российского казачества

Число казаков в Кубанском казачьем войске превысило 50 тыс. человек, и сейчас казачество в Краснодарском крае — это не формальный статус, а особое сословие. Казаков привлекают к охране таких мероприятий, как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, они служат в Президентском полку, этнокомплекс «Атамань» притягивает туристов из разных регионов, а конкурс в казачьи школы составляет до 7 человек на место.

Единое реестровое войско, которое создается по предложению кубанцев в России , объединит российское казачество и даст ему новый импульс развития, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Казаки — сословие, которого сильнее всего на Кубани коснулись репрессии. Что сейчас делается в крае, чтобы восстановить историю расказачивания, собрать информацию о пострадавших?

Жертвами расказачивания стали около 100 тысяч кубанцев. Спустя десятилетия, история расставила все на свои места. Краснодарский край стал одним из первых мест возрождения казачества. Казакам вернули их доброе имя, честь и достоинство. Возрождение казачьих культурных традиций не дает нам забывать, кто мы такие и откуда наши корни.

На сегодняшний день в Кубанском казачьем войске состоит свыше 51 тысячи человек и 544 атамана. Без этого сословия уже нельзя представить не только Кубань, но и всю Россию.

Важным событием в жизни казаков и всего региона стало проведение ежегодного парада на главной площади Краснодара . Он приурочен к годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов. В параде принимают участие более 10 тысяч казаков, в том числе более трех тысяч юных казачат.

На Кубани заложена очень значимая традиция — ежегодные поминовения. Это отличительная черта нашего региона. Каждый год в ККВ проходит 17 поминовений, посвященных памяти казаков расстрелянных и замученных в годы лихолетья. Широко известны поминовения, связанные с историческими датами Кавказской и Великой Отечественной войн.

В прошлом году в краевой столице состоялся первый Всероссийский Форум реестровых казачьих войск России, куда съехались 11 делегаций. Они обсуждали самые насущные вопросы, в том числе, принятие «Закона о российском казачестве», где должны быть четко определены права и обязанности казаков.

В Краснодарском крае появляется все больше кадетских классов и целых школ. Зачем это делается, какие проблемы помогает решить? Какие планы по развитию этого направления?

Отличительная особенность кубанских казаков в том, что они не просто хранят традиции и обычаи предков, а передают их следующему поколению. Патриотическое воспитание, образование казачат — это приоритет и престиж войска. Ни один регион не развит в этом направлении так, как наш. В этом плане мы стали первопроходцами: создано более трех тысяч казачьих классов, где обучаются свыше 85 тысяч учеников. На Кубани 35 школ со статусом «казачья». До конца года планируем увеличить их количество до 59.

О популярности казачьего образования позволяет говорить тот факт, что на территории региона открыт уже седьмой казачий кадетский корпус, а конкурс составляет 6-7 человек на место.

Уверен, что казачье движение будет развиваться только тогда, когда его ряды пополнят молодые, энергичные, неравнодушные люди. Именно поэтому в прошлом году был создан «Союз казачьей молодежи Кубани». Подобная организация в современной истории никогда не создавалась. Это совершенно новое движение, которое объединило более 85 тысяч мальчишек и девчонок. Рассчитываем, что со временем он станет площадкой, на которой ребята смогут общаться, реализовывать совместные проекты. Уже сейчас к ним активно присоединяются и учащиеся техникумов и училищ. Представительства казачьей организации открыты во всех 44-х муниципалитетах.

Казаки активно участвуют в охране порядка в регионе. Будут ли их привлекать для работы в Сочи во время ЧМ? Будет ли увеличиваться число охраняемых ими объектов в населенных пунктах края?

Мы первыми создали всю законодательную базу для того, чтобы казаки могли полноценно заниматься государственной службой. Когда только начинали создавать казачьи патрули по охране порядка, многие сомневались в целесообразности, но прошло время и казаки доказали — патрули нужны. И если в 2008 году взаимодействие казаков и полиции ограничивалось патрулированием улиц только в выходные и праздничные дни, то сегодня более 1600 казаков несут совместную с полицией службу в круглосуточном режиме на постоянной основе, а около тысячи человек — на добровольных началах.

Во всех муниципалитетах сформированы казачьи дружины. Они охраняют общественный порядок в станицах и городах, на объектах транспорта и стационарных постах ДПС

Кроме того, казачьими ЧОПами охраняется свыше 1800 объектов социальной сферы.

В их числе 942 школы и 693 детских сада. Я глубоко убежден, в этом случае казаки не только охраняют объекты, но и выполняют воспитательную функцию, формируя в сознании ребенка имидж казака-защитника.

Геленджик. Стало уже традиционным участие казаков в обеспечении безопасности на мероприятиях международного уровня. Руководство страны поставило высокую оценку работе дружин во время проведения зимней Олимпиады, этапов гонок «Формула-1» и Кубке Конфедераций по футболу. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года вместе с полицейскими за порядком будут следить почти 600 казаков. Из них 400 будут работать в Сочи, остальные в городах, где расположены тренировочные площадки футбольных команд — это Краснодар, Анапа

Уверен, казаки справятся со всеми поставленными задачами, потому что они всегда были о остаются залогом благополучия и стабильности на кубанской земле.

Насколько тесно ведется сотрудничество с зарубежными казачьими сообществами? Какие совместные проекты существуют?

Сербии и Чехии. Казаки Кубанского казачьего войска поддерживают тесные дружеские отношения с казаками ближнего и дальнего зарубежья: Армении , Азербайжана, Америки, Греции

Так, с 2012 года, с помощью министерства иностранных дел России , ККВ были установлены контакты с властями и общественными организациями Республики Сербия. Здесь нашли прибежище многие казаки-эмигранты, в том числе казаки Кубанской казачьей кавалерийской дивизии. В Республике долгие годы хранились регалии ККВ.

Другое, тесно связанное с Кубанским казачьим войском молодое государство — Абхазия . Исторически она входила в Черноморский округ ККВ, там жили и живут кубанские казаки. Поэтому в 2004 году был создан Сухумский особый казачий отдел как часть Черноморского казачьего округа. Уже десятилетие он является самостоятельной единицей ККВ, и войско старается оказывать ему максимально возможную поддержку.

Комплекс «Атамань» находится неподалеку от Крымского моста. Как на нем скажется открытие моста? Будет ли он включен в совместные кубанско-крымские туристические программы?

"Атамань" называют музеем под открытым небом, потому что здесь, в одном месте, собрана история казачества, предметы быта, воссоздающие атмосферу кубанской станицы. Но если смотреть шире, то «Атамань» — это колыбель кубанского казачества. Ведь именно отсюда началось расселение казаков по всей Кубани. 226 лет назад казаки появились на этой земле и назвали ее своим домом.

По итогам прошлого года «Атамань» возглавила топ-10 самых популярных этнопарков России. Думаю, открытие Крымского моста станет новым стимулом для развития выставочного комплекса. Тысячи новых туристов смогут приобщиться к нашей самобытной культуре, стать участниками народных праздников и ярмарок.

Новый фестивальный сезон откроется 5 мая. В течение этого года состоятся порядка двадцати мероприятий. В июне «Атамань» примет туристический фестиваль «Античное наследие России», проводимый в рамках перекрестного года туризма России и Греции. А в августе состоится фестиваль «Казачья слава». В рамках проекта в каждом подворье будут представлены реконструкции традиционных народных казачьих обрядов: свадьба, сватовство, проводы казака в армию и т.д.

Что касается новых проектов, то в настоящее время торгово-промышленной палатой Республики Крым формируется перечень туристских организаций, готовых к сотрудничеству с выставочным комплексом.

Для военнослужащих-срочников формируются отдельные казачьи роты и взводы. Каким образом планируется развивать работу в этом направлении?

Без преувеличения скажу, что призывники из Краснодарского края являются одними из самых востребованных в вооруженных силах РФ, они всегда достойно представляют Кубань. В прошлом году край направил в армию более 12 тысяч молодых людей, порядка тысячи из них — казаки. Ежегодно они несут службу в различных подразделениях, в том числе в самом элитном подразделении страны — Президентском полку.

На территории региона расположено две казачьих воинских части. Также из казаков комплектуются несколько воинских частей в соседних регионах.

Отмечу, что Кубанское войско вышло с предложением о реорганизации внутреннего содержания воинских частей, которые комплектуются, в том числе, и из казаков ККВ.