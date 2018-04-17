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В Воткинске 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности после смерти пьяного школьника в саду
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В Воткинске 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности после смерти пьяного школьника в саду 

ИА «Сусанин» 47 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности после смерти пьяного школьника в саду. Об этом сообщает votkinskonline.ru со ссылкой на воткинскую межрайонную прокуратуру.
11-летний мальчик не вернулся после школы домой. 21 января его тело нашли на территории садоводческого товарищества №1. Позже стало известно, что накануне он с двумя друзьями 10 и 12 лет выпивал алкоголь. От большого количества спиртного мальчик сильно опьянел и не смог сам дойти до дома. Друзья оставили его лежать на снегу и на помощь никого не позвали, испугавшись, что их отругают за алкоголь.
Один из школьников длительное время состоял в органах полиции на профилактическом учете, но профилактическая работа с ним велась формально. Именно этот подросток украл из магазина алкоголь. Также в ходе проверки было установлено, что контроль со стороны администрации школы за проведением профилактической работы также не осуществляется.
Воткинским межрайонным прокурором в адрес начальника управления образования и межмуниципального отдела полиции были внесены представления об устранении нарушений.
Также несовершеннолетнего поместили в учреждение закрытого типа, а второй подросток был поставлен на профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики.
О происшествии стало известно ранним утром 21 января. Погибший мальчик учился в школе №5. Следователи возбудили уголовное дело по части 1, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
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