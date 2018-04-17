В Воткинске 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности после смерти пьяного школьника в саду

Воткинск. Удмуртия . В Воткинске 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности после смерти пьяного школьника в саду. Об этом сообщает votkinskonline.ru со ссылкой на воткинскую межрайонную прокуратуру.

11-летний мальчик не вернулся после школы домой. 21 января его тело нашли на территории садоводческого товарищества №1. Позже стало известно, что накануне он с двумя друзьями 10 и 12 лет выпивал алкоголь. От большого количества спиртного мальчик сильно опьянел и не смог сам дойти до дома. Друзья оставили его лежать на снегу и на помощь никого не позвали, испугавшись, что их отругают за алкоголь.

Один из школьников длительное время состоял в органах полиции на профилактическом учете, но профилактическая работа с ним велась формально. Именно этот подросток украл из магазина алкоголь. Также в ходе проверки было установлено, что контроль со стороны администрации школы за проведением профилактической работы также не осуществляется.

Воткинским межрайонным прокурором в адрес начальника управления образования и межмуниципального отдела полиции были внесены представления об устранении нарушений.

Также несовершеннолетнего поместили в учреждение закрытого типа, а второй подросток был поставлен на профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики.

О происшествии стало известно ранним утром 21 января. Погибший мальчик учился в школе №5. Следователи возбудили уголовное дело по части 1, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).