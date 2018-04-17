В Хабаровск на «Амурские волны» смогут приехать не все желающие 

Стал известен предварительный список участников VII Международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны», который пройдёт в Хабаровске с 25 мая по 2 июня 2018 года в дни празднования 160-летия краевой столицы.
Как сообщили в пресс-службе Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, по традиции участниками фестиваля станут Центральный военный оркестр министерства обороны РФ (Москва) и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), лучшие оркестры Восточного военного округа.
Своё участие в фестивале «Амурские волны» 2018 подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии, которые уже приезжали в Хабаровск
— Список участников фестиваля «Амурские волны» пока не окончательный, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко. — Иностранные коллективы мы заявляем только тогда, когда прошли все согласования, всё оформлено, визы получены. Пока из зарубежных оркестров точно можно сказать об участии Казахстана и Монголии. Хотят приехать очень многие. Например, наблюдатели из Германии к нам приезжают едва ли не четвёртый год подряд. Оркестр Бундесвера выражает желание приехать, но политическая ситуация пока складывается так, что они не могут принять участие в «Амурских волнах». Оркестр кельтских барабанщиков, который в прошлом фестивале участвовал, выразил желание сыграть и в этот раз. Но пока идут оформление и согласование. Думаю, к концу месяца ясность с окончательным списком участников появится.
Напомним, в феврале в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» о готовности отправить военный оркестр КНДР на фестиваль сообщил руководитель хабаровской канцелярии консульства этой страны.
Агентство ранее писало, что в феврале этого года в Хабаровске работала комиссия во главе с главным военным дирижёром России. Она отсмотрела оркестры для участия в фестивале «Амурские волны», который пройдёт в дальневосточной столице в конце мая. В этом году он будет посвящён юбилейной теме — 160-летию Хабаровска и 80-летия Хабаровского края.
Впервые Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» прошёл в Хабаровске в 2012 году по инициативе главного военного дирижера России генерал -лейтенанта Валерия Халилова. С 2017 года после его трагической гибели художественное руководство фестиваля осуществляют начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, Главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра министерства обороны РФ, заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин. За семь лет своё мастерство хабаровчанам показали военные музыканты из Сингапура, Японии, Монголии, Китая, Республики Казахстан, Северной Кореи.