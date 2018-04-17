Южнокорейские эксперты: пришло время перестать ограничивать развитие блокчейна 

Одни из авторитетных экспертов Южной Кореи в области ИТ обрушились с критикой на политику государства в сфере блокчейна, назвав ее «все равно что военной». Lee Min-hwa, председатель Korea Creative Economy Research Network и профессор Корейского института передовых технологий (KAIST), ведущего вуза страны, отметил: «Правительство не видит полную картину развития новой индустрии. Общественное мнение на стороне блокчейна. Если Южная Корея не хочет упустить возможности роста, правительство должно стать более активным в своих действиях». С обращением к властям Кореи выступил также Jeon Jae-jin, президент саморегулируемой организации Korea Blockchain Association, которая представляет интересы большинства южнокорейских криптовалютных бирж и многих блокчейн-проектов. Эксперт сказал, что правительство его страны действует так, как будто сознательно хочет заблокировать технологический прогресс, собирая людей в стадо и закрывая двери к переменам. Такие действия властей он сравнил с военным режимом.
текст: Антон Кузнецов, фото: Morguefile