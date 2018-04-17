Ещё
Южнокорейские эксперты: пришло время перестать ограничивать развитие блокчейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южнокорейские эксперты: пришло время перестать ограничивать развитие блокчейна 

BitCryptoNews 45 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Одни из авторитетных экспертов Южной Кореи в области ИТ обрушились с критикой на политику государства в сфере блокчейна, назвав ее «все равно что военной». Lee Min-hwa, председатель Korea Creative Economy Research Network и профессор Корейского института передовых технологий (KAIST), ведущего вуза страны, отметил: «Правительство не видит полную картину развития новой индустрии. Общественное мнение на стороне блокчейна. Если Южная Корея не хочет упустить возможности роста, правительство должно стать более активным в своих действиях». С обращением к властям Кореи выступил также Jeon Jae-jin, президент саморегулируемой организации Korea Blockchain Association, которая представляет интересы большинства южнокорейских криптовалютных бирж и многих блокчейн-проектов. Эксперт сказал, что правительство его страны действует так, как будто сознательно хочет заблокировать технологический прогресс, собирая людей в стадо и закрывая двери к переменам. Такие действия властей он сравнил с военным режимом.
текст: Антон Кузнецов, фото: Morguefile
BitCryptoNews: последние новости
Дубай запускает криптовалютные активы, обеспеченные алмазами США дали разрешение китайской компании добывать криптовалюты в штате Вашингтон Как купить билет на Чемпионат мира по футболу за криптовалюту?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»108
Санкции США: Россию погружают в рецессию421
Скончался Андрей Невраев4
Путин придумал способ победить коррупцию1037
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии178
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
00:41
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена ополчилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:23
Раскрыты подробности госпитализации Кобзона
Шоу-бизнес
00:55
Пригожин сделал Валерии дорогой подарок
Шоу-бизнес
04:17
Олигархи щедро платят Ротару
Шоу-бизнес
01:25
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение