Уральский священник и ветеран ссорятся из-за сравнения Ленина с Гитлером 

Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы «Защитники Отечества» Николай Рябчевский обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку высказываний протоиерея Евгения Попиченко.
Причиной обращения к прокурору, стали высказывания священнослужителя на телеканале «Союз», сообщает Накануне.RU. В время эфира Попиченко заявил, что Ленин и Гитлер — это «стороны одной монеты». Оскоробленный такими высказываниями в адрес вождя мирового пролетариата Рябчевский обратился в суд и потребовал от священника извенений, но суд встал на сторону священника.
Продолжая бороться за честь Ленина Рябчевский обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и попросил проверить высказывания Попиченко на предмет возбуждения ненависти и вражде по признакам религии или принадлежности к социальной группе. По его мнению, приравнивание Ленина к нацизму является клеветой.
Рябчевский убежден, что высказывания Попиченко формируют у россиян недоверие к религиозной конфессии России и искажают историческую память российского народа, «нося сумятицу в души людей, спекулируя на ранимых событиях нашего прошлого, тлеющей горечи потерь и утрат, провоцируя хаос, злобу и ненависть, при этом забывается о миллионах атеистов и граждан других вероисповеданий, проживающих в России».