Первое заседание совета по инновациям состоялось в Челябинской области

Первое заседание консультационного совета, созданного для внедрения инноваций на предприятиях, состоялось в Челябинской области , сообщают в пресс-службе главы региона.

Как сообщалось ранее, участники совета займутся работой по четырём основным направлениям: стимулирование инновационной деятельности, перевод предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения, взаимодействие с фондом Сколково и налаживание связей между малыми инновационными компаниями и крупными партнёрами.

«Челябинская область в лице IT-парка стала первым пилотным регионом для внедрения франшизы Сколково. У нас сложились плотные взаимоотношения с промышленными предприятиями: сегодня есть уже пилотные внедрения, пускай они не измеряются пока десятками миллионов долларов, но цифры есть уже конкретные. Очень бы хотелось, чтобы вопросы, которые на совете будут обсуждаться, имели коммерческое продолжение, и мы будем прилагать все усилия, чтобы каждый совет был наполнен смыслом и продолжением», — отметил вице-президент фонда Сколково по международному сотрудничеству и региональному развитию Юрий Сапрыкин

Напомним, индустриальный консультационный совет был создан по инициативе губернатора в начале 2018 года. В его состав вошли главы министерств, а также руководители южноуральских вузов и крупных предприятий. Специалисты займутся поиском российских и мировых технологических решений для предприятий региона, а также налаживанием связей между создателями инновационных продуктов.