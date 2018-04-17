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Экс-глава немецких гипермаркетов Globus займется закупками в X5 Retail Group
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Экс-глава немецких гипермаркетов Globus займется закупками в X5 Retail Group 

Sostav.ru 50 минут назад
Фото: Sostav.ru
Коммерческим директором в X5 Retail Group назначен Йоханнес Толай — бывший топ-менеджер розничной сети Globus, выводивший ее на российский рынок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя группы.
Последнее время Толай консультировал X5 в развитии гипермаркетов «Карусель», а сейчас он станет коммерческим директором «Карусели» и всей X5. В новой должности он будет отвечать за координацию стратегических отношений всех трех сетей группы с поставщиками, руководить международными офисами и прямым импортом. «Я вижу потенциал в X5, поэтому согласился здесь работать», — сообщил Толай.
Эксперты отмечают, что X5 в плане закупок и отношений с поставщиками многое предстоит изменить. Например, сформировать единую позицию у разных форматов в переговорах с такими партнерами. Сейчас, по словам эксперта, крупнейшие поставщики могут получить более привлекательные коммерческие условия, из-за того, что работа трех форматов недостаточно скоординирована, в том числе при планировании промоакций.
Также поставщики хотели бы получать данные о продажах своей продукции по отдельным магазинам, что должно помочь избежать фиктивных остатков товара и ускорить товарооборот и сети, и поставщика.
Толай работал в немецкой сети гипермаркетов Globus c 1987 г., в том числе руководил выходом сети на российский рынок, а с 2009 г. был гендиректором ее российского подразделения «Гиперглобус». При нём эта сеть гипермаркетов попала в десятку крупнейших ритейлеров в России по итогам 2015 г. Спустя год Толай покинул «Гиперглобус» из-за стрессовых нагрузок.
В конце 2016 г. он вместе с партнерами учредил «Голдинские продукты питания»: они планировали наладить выпуск итальянских сыров сорта качетто и твердых европейских сортов. Однако от проекта пришлось отказаться из-за проблем с сырым молоком.
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