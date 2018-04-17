Сотрудника псковской администрации оштрафовали за дробление контрактов

И.о. начальника Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова привлекли к административной ответственности за заключение договоров на выполнение работ с единственным подрядчиком, в нарушение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Псковским УФАС России рассмотрено административное дело в отношении сотрудника Администрации города Пскова, возбужденное заместителем прокурора города Пскова по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В ходе рассмотрения дела установлено, что действия указанного должностного лица по дроблению муниципального контракта и заключению трех договоров на выполнение работ по усилению фундаментов жилого дома с единственным поставщиком противоречат требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке.

Постановлением заместителя руководителя Псковского УФАС России и.о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.