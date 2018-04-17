В Омске запустили горячую линию «Бессмертного полка» 

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Омске продолжается подготовка ко Дню Победы. Так, в нашем городе запустили круглосуточную горячую линию «Бессмертный полк России». Омичи смогут получить дополнительную консультацию по участию в шествии, о типографиях и ателье, где изготавливают транспаранты. Для этого необходимо позвонить по телефону 8 — 800 — 350 — 41 — 45. Звонок бесплатный.
Кроме того, жители региона смогут прояснять судьбы участников войны с помощью интернет — ресурсов по архивам министерства обороны. Для этого нужно придти в общественную приёмную движения «Бессмертный полк России», которая располагается в библиотеке имени А. С. Пушкина.
Напомним, что общественное движение «Бессмертный полк» зародилось в 2011 году в Томске. С тех пор во многих городах 9 мая проводят шествия по улицам с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны.