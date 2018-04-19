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WSJ: ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли
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WSJ: ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает план, предполагающий, в частности, совместное с США противодействие Китаю в сфере торговли в обмен на отмену американских пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal.
По словам источников издания из числа европейских чиновников, эту инициативу можно сравнить с «упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства — неоднозначного торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись при администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, однако не были завершены». ЕС рассчитывает, что указанный план может позволить «прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли». Работа над ним была начата по предложению Германии, которая особенно опасается «эскалации торговой войны с США».
Среди предложений, предусмотренных планом, — «объединение сил с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестными торговыми практиками Китая». Это, в частности, может предполагать совместные действия против КНР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также «обязательства со стороны властей стран ЕС оказывать больше давления на Пекин». «Что касается Китая, мы согласны с США относительно того, что имеется проблема, мы не согласны с методами», — приводит газета слова дипломата одной из стран ЕС.
В число предложений Евросоюза может войти снижение пошлин на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной или фармацевтической продукции. При этом власти ЕС могли бы попросить Вашингтон предоставить доступ европейским компаниям к американским госзаказам.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
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