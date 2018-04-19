WSJ: ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли

По словам источников издания из числа европейских чиновников, эту инициативу можно сравнить с «упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства — неоднозначного торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись при администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, однако не были завершены». ЕС рассчитывает, что указанный план может позволить «прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли». Работа над ним была начата по предложению Германии , которая особенно опасается «эскалации торговой войны с США».

Среди предложений, предусмотренных планом, — «объединение сил с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестными торговыми практиками Китая». Это, в частности, может предполагать совместные действия против КНР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также «обязательства со стороны властей стран ЕС оказывать больше давления на Пекин». «Что касается Китая, мы согласны с США относительно того, что имеется проблема, мы не согласны с методами», — приводит газета слова дипломата одной из стран ЕС.

В число предложений Евросоюза может войти снижение пошлин на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной или фармацевтической продукции. При этом власти ЕС могли бы попросить Вашингтон предоставить доступ европейским компаниям к американским госзаказам.