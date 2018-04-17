Пассажирам аэроэкспрессов разрешили бесплатно провозить домашних животных и велосипеды

Компания «Аэроэкспресс» отменила плату за провоз домашних животных и велосипедов, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания упростила правила провоза животных и велосипедов в аэроэкспрессах на всех направлениях. Провезти питомцев и велотранспорт в поездах «Аэроэкспресс» можно бесплатно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее согласно установленным правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте стоимость перевозки домашних животных составляла 100 руб., одного велосипеда в неразобранном виде — 50 руб.

«Комфорт наших пассажиров — приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в «Аэроэкспресс» — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Аэроэкспресс» Валерия Федорова

В пресс-службе напомнили, что перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.