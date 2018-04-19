Ещё
Компания «Аэроэкспресс» проверит состояние подвижного состава и инфраструктуры до июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом

Компания «Аэроэкспресс» проверит состояние подвижного состава и инфраструктуры до июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
Компания «Аэроэкспресс» проверит состояние подвижного состава и инфраструктуры в ходе подготовки к работе в летний сезон, которая завершится в конце мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Специалисты компании проведут комплексную проверку состояния подвижного состава и инфраструктуры. В ходе подготовки к работе в летний сезон будет произведен анализ работы оборудования каждого состава, проведена вибродиагностика, инструментальные замеры механической части. Характеристики токоприемников будут переведены в летние пределы. Специально назначенная комиссия проверит работоспособность систем обеспечения микроклимата в поездах», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подготовка уже началась и завершится в конце мая. В плановом порядке специалисты также проведут комиссионный осмотр железнодорожных терминалов и депо, где будет отрегулирована система вентиляции и кондиционирования для комфортного нахождения пассажиров. Сотрудники «Аэроэкспресса» будут обеспечены летней форменной одеждой.
«В проверке будет задействован весь производственный персонал локомотивного депо «Аэроэкспресс» — порядка 120 специалистов. Они проведут осмотр всего подвижного состава — это 18 поездов — и проверят его готовность к осуществлению массовых пассажирских перевозок в летний сезон», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Аэроэкспресс» Валерия Федорова.
В пресс-службе напомнили, что «Аэроэкспресс» является первой частной компанией, осуществляющей железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, которая самостоятельно обслуживает подвижной состав.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Неверов возглавил совет руководителей фракций «Единой России» Движение на Курском направлении МЖД вводится в график после сбоя напряжения в контактной сети Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили одобрение Мосгосэкспертизы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня143
Тулеев уедет за границу298
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя123
Япония отказалась от российского алюминия677
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию568
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение