Компания «Аэроэкспресс» проверит состояние подвижного состава и инфраструктуры до июня

Компания «Аэроэкспресс» проверит состояние подвижного состава и инфраструктуры в ходе подготовки к работе в летний сезон, которая завершится в конце мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Специалисты компании проведут комплексную проверку состояния подвижного состава и инфраструктуры. В ходе подготовки к работе в летний сезон будет произведен анализ работы оборудования каждого состава, проведена вибродиагностика, инструментальные замеры механической части. Характеристики токоприемников будут переведены в летние пределы. Специально назначенная комиссия проверит работоспособность систем обеспечения микроклимата в поездах», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подготовка уже началась и завершится в конце мая. В плановом порядке специалисты также проведут комиссионный осмотр железнодорожных терминалов и депо, где будет отрегулирована система вентиляции и кондиционирования для комфортного нахождения пассажиров. Сотрудники «Аэроэкспресса» будут обеспечены летней форменной одеждой.

«В проверке будет задействован весь производственный персонал локомотивного депо «Аэроэкспресс» — порядка 120 специалистов. Они проведут осмотр всего подвижного состава — это 18 поездов — и проверят его готовность к осуществлению массовых пассажирских перевозок в летний сезон», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Аэроэкспресс» Валерия Федорова