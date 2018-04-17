Ещё
Новый прокурор Пермского края будет согласован 19 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый прокурор Пермского края будет согласован 19 апреля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным «Коммерсанта-Прикамье» законопроект об этом внес председатель ЗС Валерий Сухих. Прокурором региона предлагается утвердить Андрея Юмшанова.
«ФедералПресс» стало известно, что с 22 февраля Юмшанов был и.о. прокурора Нижегородской области. Ранее он трудился на должности начальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО.
Заксобрание Пермского края рассмотрит вопрос о согласовании Юмшанова 19 апреля на пленарном заседании. В свою очередь, пока действующий прокурор Прикамья Вадим Антипов должен быть утвержден прокурором Нижегородской области на заседании областного ЗС 24 апреля.
Фото: chuvprok.gov.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Артем Коновалов возглавит «Нижегородпассажиравтотранс» «Санкции против Русала рикошетят по России» Метшин встретился с противниками мусоросжигательного завода
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю85
Крымский мост потроллил Украину70
В Совфеде оценили призыв к России от G7114
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»248
Кто взорвет Сирию44
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение