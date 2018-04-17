Новый прокурор Пермского края будет согласован 19 апреля 

По данным «Коммерсанта-Прикамье» законопроект об этом внес председатель ЗС Валерий Сухих. Прокурором региона предлагается утвердить Андрея Юмшанова.
«ФедералПресс» стало известно, что с 22 февраля Юмшанов был и.о. прокурора Нижегородской области. Ранее он трудился на должности начальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО.
Заксобрание Пермского края рассмотрит вопрос о согласовании Юмшанова 19 апреля на пленарном заседании. В свою очередь, пока действующий прокурор Прикамья Вадим Антипов должен быть утвержден прокурором Нижегородской области на заседании областного ЗС 24 апреля.
Фото: chuvprok.gov.ru