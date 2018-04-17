Эксперты предложили пересмотреть налоги для арктической зоны

По мнению представителей региональной власти, общественников и бизнесменов, сейчас необходимо сосредоточиться на решении основных вопросов — как сделать территории Крайнего Севере привлекательными для инвесторов, а продукцию конкурентоспособной.

Повышенная социальная нагрузка на малый и средний бизнес в Арктике, дорогая электроэнергия, транспортная удаленность не позволяют ему сегодня конкурировать с бизнесом средней полосы и юга страны. Часто речь идет о закрытии малых предприятий или ухода их в теневой сектор экономики. Один из вариантов «выравнивания» — снижение ставок страховых взносов.

Игорь Орлов. — Мы всегда говорим об особенности территории Крайнего Севера для РФ , Арктической зоны, но, к сожалению, при создании норм, законов и правил тема именно этих территорий, как правило, выпадает из регулирования как особенных, — замечает губернатор Архангельской области

Между тем заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов уверен, что создание опорных зон в Арктике позволит объединить инструменты поддержки федерального уровня, определить методы стимулирования, которые могут быть созданы в этом макрорегионе. По его словам, сегодня регионы, входящие в Арктическую зону РФ, должны громче заявлять о своих проблемах, приводить конкретные примеры и делать расчеты, чтобы отстаивать свои интересы в том числе и на законодательном уровне.

— Сейчас идет обсуждение стратегии пространственного развития нашей страны. Ее концепцию мы должны предоставить на утверждение в июле этого года, — добавляет Савва Шипов. — Арктические регионы должны обязательно подключиться к ее обсуждению, внести свои предложения.

Экспертный совет, который собрался в Архангельске , призван решить проблему улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Ольга Епифанова. — Пора менять отношение к Северам: драйверами экономического роста должны стать не только инвестиции, материально-товарные запасы, налоговые льготы или кредиты, но и внутренние интеллектуальные и предпринимательские ресурсы местного сообщества. Но для этого нам нужно создать приемлемые законодательные условия — этим и занимается сегодня экспертный Совет, — заключает заместитель председателя Госдумы РФ

По словам директора департамента Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия Кузьмина, ведение бизнеса в арктических регионах зачастую нерентабельно из-за необходимости в соответствии с законом оплачивать сотрудникам дополнительные отпуска и другие социальные обязательства.

— Мы предлагаем законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что эта мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, наоборот, стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства.

По мнению председателя ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаила Гмырина, самым приемлемым способом, который позволит бизнесу развиваться на Севере, станет снижение страховых налоговых выплат до семи — восьми процентов.

— Такая мера позволит хотя бы развиваться сфере услуг, которая в последнее время, имеет тенденцию к снижению, — приводит пример Михаил Гмырин.

Карелии, Коми, С ним согласны и коллеги из других северных городов, которые также собрались на экспертном Совете — из Мурманска Якутии , Камчатки и Дальнего Востока.

Планируется, что участники мероприятия разработают ряд конкретных предложений, которые будут рассмотрены в Госдуме РФ. Также итоги Совета будут озвучены на ближайшей государственной комиссии по вопросам развития Арктики.