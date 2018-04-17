В Красноярске проспект Мира начали готовить к установке нового освещения

Городские власти начали готовить проспект Мира к благоустройству заранее. В настоящее время его расконсервируют и начнут готовить для выполнения работ.

Это делается для того, чтобы сразу после проведения торгов, которые пройдёт в ближайшее время, подрядчик смог сразу приступить к работе.

В первую очередь начнут монтировать новое освещение, а для этого уже на предстоящей недели начнут демонтировать старое оборудование. Решено проводить работы сначала на нечётной стороне, потом по чётной, и делать это поквартально. Работы начнутся на участке от ул. Горького до ул. Декабристов, потом в квартале от ул. Декабристов до ул. Робеспьера, дальше — от ул. Робеспьера до ул. Профсоюзов.