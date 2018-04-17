Самке дальневосточного леопарда пользователи сети выбрали имя

Во вторник, 17 апреля, подписчики национального парка «Земля леопарда» в социальных сетях выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Продолжалось голосование в течение семи дней, в нем приняло участие порядка 700 человек. В первые дни имя «Тайга» вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов — это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. Второе место заняло имя «Весна», с отрывом в более 100 голосов.

Сотрудники нацпарка надеются, что выбранное имя поможет хищнице в успешной охоте и продолжении рода. Тайга — молодая самка, которую еще не заметили с самцами, поэтому радость материнства для нее еще впереди.