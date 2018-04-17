В Лондоне прошли митинги против ударов по Сирии

Лондон, 17 апреля / Синьхуа / — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии . Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.

Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.

Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.

Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.

Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.