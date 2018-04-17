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В Лондоне прошли митинги против ударов по Сирии
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В Лондоне прошли митинги против ударов по Сирии 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.
Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.
Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.
Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.
Лондон, 17 апреля /Синьхуа/ — В Лондоне в понедельник прошли митинги против ударов по Сирии. Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР.
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