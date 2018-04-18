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Санкции США против РФ нанесут немецкой экономике миллиардный ущерб
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Санкции США против РФ нанесут немецкой экономике миллиардный ущерб 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Новые санкции США в отношении России могут обойтись немецкой экономике в ближайшие годы в несколько миллиардов евро, к такому выводу пришли эксперты Российско-германской внешнеторговой палаты (РГТП).
"Только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере свыше ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро", — сообщил «РГ» председатель правления РГТП Маттиас Шепп.
По его словам, Германия тесно работает с попавшими 6 апреля под санкции российскими компаниями, в том числе с "Группой ГАЗ", "Ренова", РУСАЛ и "Газпромом". Кроме того, следует учесть и административные издержки в связи с проведением дополнительных проверок. Это также является негативным фактором для немецкого бизнеса.
"Если деятельность немецких и американских компаний в России будет дальше усложняться, то азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу. Непонятно, как более тесное сотрудничество «русского медведя» и «китайского дракона» в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада", — комментирует Шепп.
Председатель правления РГТП рассказал, что немецкие компании, ведущие бизнес в России, ставят под сомнение политическую эффективность санкций. Более 94% руководителей их числа опрошенных фирм выступают за их отмену. В последние годы благодаря улучшенным инвестиционным условиям и низкому курсу рубля компании из Германии активно инвестировали в России, несмотря на западные санкции.
По данным университета города Киль, суммарные последствия двусторонних экономических санкций, введенных в 2014 году, превысили отметку в 100 миллиардов евро. Около 60% потерь приходится на Россию, порядка 40% — на экономику стран ЕС.
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