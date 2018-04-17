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DWN: Германия заплатит миллиарды евро за санкции США против России
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DWN: Германия заплатит миллиарды евро за санкции США против России 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Экономика Германии понесет серьезные убытки из-за новых санкций США против России. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на выводы экспертов Российско-Германской внешнеторговой палаты.
Согласно оценкам, один лишь отказ от новых сделок в кратскосрочной перспективе обойдется экономике ФРГ в несколько сот миллионов евро, в долгосрочном плане под угрозой окажутся совместные проекты общей стоимостью несколько миллиардов евро.
«Если работа немецких и американских компаний в России будет дальше усложняться, то азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу. Непонятно, как более тесное сотрудничество «русского медведя» и «китайского дракона» в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада», — заявил изданию председатель правления ВТП Маттиас Шепп.
Он отметил, что в последние годы немецкие предприятия активно инвестировали в экономику России — благодаря улучшенным инвестиционным условиям, даже несмотря на санкции.
Издание напоминает, что в новый санкционный список США попали российские компании и их представители, с которыми тесно сотрудничает Германия: в частности, ГАЗ, «Русал», «Газпром» и «Ренова».
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