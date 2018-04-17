DWN: Германия заплатит миллиарды евро за санкции США против России

Экономика Германии понесет серьезные убытки из-за новых санкций США против России . Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на выводы экспертов Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Согласно оценкам, один лишь отказ от новых сделок в кратскосрочной перспективе обойдется экономике ФРГ в несколько сот миллионов евро, в долгосрочном плане под угрозой окажутся совместные проекты общей стоимостью несколько миллиардов евро.

«Если работа немецких и американских компаний в России будет дальше усложняться, то азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу. Непонятно, как более тесное сотрудничество «русского медведя» и «китайского дракона» в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада», — заявил изданию председатель правления ВТП Маттиас Шепп

Он отметил, что в последние годы немецкие предприятия активно инвестировали в экономику России — благодаря улучшенным инвестиционным условиям, даже несмотря на санкции.