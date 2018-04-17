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Получите полный доступ к Единому порталу госуслуг через АКИБАНК
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Получите полный доступ к Единому порталу госуслуг через АКИБАНК 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Портал «Госуслуги» активно набирает популярность среди населения и это неудивительно, ведь благодаря данному ресурсу становится доступным получение в электронном виде множества государственных и муниципальных услуг.
Если вы до сих пор не зарегистрировались на портале государственных услуг РФ, АКИБАНК поможет вам в этом.
Зарегистрировавшись в ЕСИА в АКИБАНКе, вы сможете через Интернет:
записываться к врачу, выбирая удобную для посещения дату и время;ставить ребенка на очередь в детский сад, записывать его в школу, кружки и секции, летние лагеря;узнавать о штрафах и задолженностях по налогам;подавать заявки на оказание различных услуг, к примеру, регистрацию брака, смену фамилии, оформления свидетельства ИНН;оформлять пособия и социальные выплаты, получать льготы;узнавать о пенсионных накоплениях, проверять свой лицевой счет в ПФР и др.
Отпрашиваться с работы и стоять в очередях больше не надо!
Для получения учетной записи в ЕСИА вам необходимо обратиться в любое отделение банка, предъявить паспорт и СНИЛС, чтобы подтвердить свою личность, и все — вы получаете доступ к государственным сайтам, участвующим в программе.
Участником ЕСИА может стать любое физическое лицо, юридическое лицо или организация.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в любом отделении банка.
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
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