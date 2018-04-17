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Сотрудники отряда спецназначения «Гром» провели патриотическую акцию для школьников Владивостока
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Сотрудники отряда спецназначения «Гром» провели патриотическую акцию для школьников Владивостока 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии празднования Дня Победы сотрудники полиции проводят цикл патриотических мероприятий в детских дошкольных и общеобразовательных заведениях Приморья. Так, уроки мужества полицейские провели в средних школах № 18 и № 26 города Владивостока. На встречу с ребятами пришли сотрудники отдела профилактики и офицеры отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские рассказали учащимся об истории создания спецподразделения «Гром», о своей службе и тренировках.
Также школьникам продемонстрировали фильм о негативных последствиях употребления наркотиков и психоактивных веществ, объяснив, как важно уметь сказать «Нет», если им предлагают попробовать наркотики.
Сотрудники подразделений наркоконтроля рассказали учащимся о своей деятельности по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявлению фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышению уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в незаконном наркообороте.
Офицеры отряда «Гром» продемонстрировали детям свою экипировку. Самые смелые и любопытные школьники примерили её на себя и подержали в руках некоторые виды оружия и спецсредств, используемые сотрудниками полиции при задержании особо опасных преступников.
Во время мероприятий дети задавали много вопросов полицейским, прежде всего о том, как попасть на службу в полицию.
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