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Нижегородской области выделят 35 млн рублей на внедрение информационных систем в больницах
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Нижегородской области выделят 35 млн рублей на внедрение информационных систем в больницах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте федерального кабмина, из резервного фонда правительства 75 субъектам РФ направят 2 млрд рублей для внедрения информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Планируется, что Нижегородская область получит 35 млн рублей.
Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение расписаний приема врачей в электронном виде, дистанционную запись граждан на прием с использованием единого портала госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов.
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