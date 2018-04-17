Нижегородской области выделят 35 млн рублей на внедрение информационных систем в больницах

Как сообщается на сайте федерального кабмина, из резервного фонда правительства 75 субъектам РФ направят 2 млрд рублей для внедрения информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Планируется, что Нижегородская область получит 35 млн рублей.

Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение расписаний приема врачей в электронном виде, дистанционную запись граждан на прием с использованием единого портала госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов.