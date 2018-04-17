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Нижегородская область получит 35 млн на внедрение инфосистем в больницах
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Нижегородская область получит 35 млн на внедрение инфосистем в больницах 

АиФ Нижний Новгород 43 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Об этом сообщается на сайте федерального кабмина.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение областному минздраву активизировать работу по созданию «бережливых поликлиник».
«Развитие информатизации медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение расписаний приема врачей в электронном виде, дистанционную запись граждан на прием с использованием единого портала госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов», — сообщили в правительстве региона.
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