Нижегородская область получит 35 млн на внедрение инфосистем в больницах

Об этом сообщается на сайте федерального кабмина.

«Развитие информатизации медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение расписаний приема врачей в электронном виде, дистанционную запись граждан на прием с использованием единого портала госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов», — сообщили в правительстве региона.