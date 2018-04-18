В Минтруде предложили увеличить соцпособие для безработных

Специалисты ведомства предлагают исключить обязательную справку о среднем заработке за последние три месяца работы, а также дать возможность гражданам, у которых есть медицинские противопоказания к тем или иным работам, предоставлять медзаключение, подтверждающее этот факт. В министерстве считают, что это повысит доступность госуслуг по содействию занятости населения и соцподдержки безработных.

Также авторы инициативы предлагают изменить сроки выплаты пособия. Для граждан, потерявших работу за год до начала безработицы не за нарушение трудовой дисциплины или иные виновные действия, перечисленные в законодательстве РФ , если такие граждане работали не меньше 26 недель, пособие планируют платить полгода. Всем остальным категориям 3 месяца.

В список граждан, которым трудно найти работу, хотят включить выпускников вузов и профучилищ младше 25 лет, которые ищут работу в течение года со дня выпуска. Предложено также включить в услуги служб занятости возможность устроить таким выпускникам стажировки.