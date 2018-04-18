Ещё
В Минтруде предложили увеличить соцпособие для безработных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

В Минтруде предложили увеличить соцпособие для безработных 

Время бухгалтера 1 час назад
Специалисты ведомства предлагают исключить обязательную справку о среднем заработке за последние три месяца работы, а также дать возможность гражданам, у которых есть медицинские противопоказания к тем или иным работам, предоставлять медзаключение, подтверждающее этот факт. В министерстве считают, что это повысит доступность госуслуг по содействию занятости населения и соцподдержки безработных.
Также авторы инициативы предлагают изменить сроки выплаты пособия. Для граждан, потерявших работу за год до начала безработицы не за нарушение трудовой дисциплины или иные виновные действия, перечисленные в законодательстве РФ, если такие граждане работали не меньше 26 недель, пособие планируют платить полгода. Всем остальным категориям 3 месяца.
В список граждан, которым трудно найти работу, хотят включить выпускников вузов и профучилищ младше 25 лет, которые ищут работу в течение года со дня выпуска. Предложено также включить в услуги служб занятости возможность устроить таким выпускникам стажировки.
Минтруд считает, что эти меры позволят увеличить сумму максимального пособия до прожиточного минимума трудящихся по РФ, а минимальная величина составит 30% от этого максимума.
Время бухгалтера: последние новости
Коммунисты предложили поделить нефтяные деньги Путин поручил ограничить блокировку счетов Налог на имущество могут перестать рассчитывать по кадастру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение